Su Deposu Buz Kulesine Dönüştü
2 saat önce
Su deposu buz kulesine dönüştüVAN - Van'da dondurucu soğukların etkisiyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.
Su deposu buz kulesine dönüştü
VAN - Van
'da dondurucu soğukların etkisiyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.
Van'da etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düşmesi; gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden olurken, Gevaş
ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposunun şebeke hattındaki borularından biri de aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Sibirya
soğuklarının hakim olduğu bölgede, zarar gören su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntü oluşturdu. Ekipler, bölgeye giderek su deposunda çalışma yaparak arızanın giderilmesi yönünde çalışma başlattı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak