Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika
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Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

22.07.2022 15:22
Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz ayna ve bazı objeler bulundu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz ayna ve bazı objeler bulundu.

Akıncılar beldesinde 1973'de yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, mezara rastlandı. Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi, mezarların çevresinde de balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı çalışmalarında yaklaşık 4 metre seviyesine inildiğini belirterek, "Burada şu ana kadar 3 mezar ortaya çıktı. Mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç buluntu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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Adıyaman'da tarihi keşif! Yerin metrelerce altında Roma mezarları bulundu Adıyaman'da tarihi keşif! Yerin metrelerce altında Roma mezarları bulundu Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
Kaynak: DHA

Akıncılar, Adıyaman, Roma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika
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