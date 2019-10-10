Son Dakika Haberleri: Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi

Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde su deposuna bakım ve boyama yapan işçi tinerden zehirlenerek hastanelik oldu.

Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde su deposuna bakım ve boyama yapan işçi tinerden zehirlenerek hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkezde bulunan bir şirkette işçi olarak çalışan Y.D. (42), Kulu ilçesi Doğutepe Mahallesinin su ihtiyacını karşılayan ve yaklaşık 3-4 metre derinliğindeki su deposunun bakımı yapıp içini temizledikten sonra depoyu boyamaya başladı. Su deposunun içerisinde fazla kalan işçi, boyanın içindeki tinerden etkilenince kendinden geçerek yere yığıldı. Y.D.'nin depo içerisinde bayıldığını gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Y.D., arkadaşlarının yardımıyla deponun içerisinden güçlükle çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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