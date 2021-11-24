Su deposuna düşen işçi sedyeyle kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta çalışan Ömer Çiftçi, su deposu bölümünde dengesinin kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler halata bağlı sedye ile düşen işçiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Çiftçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ