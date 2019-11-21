Son Dakika Haberleri: Su deposuna ulaşım için yol yapıldı
Son Dakika Güncel Su deposuna ulaşım için yol yapıldı - Son Dakika

Su deposuna ulaşım için yol yapıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde sürdürdüğü kış hazırlıkları devam ediyor.

Su deposuna ulaşım için yol yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde sürdürdüğü kış hazırlıkları devam ediyor. ASAT ekipleri bu kapsamda Akseki'nin Taşlıca Mahallesi'nde içme suyu deposuna ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için yol yaptı.


ASAT Genel Müdürlüğü zorlu coğrafyalarda, yağışa bağlı erozyon ve taşkın riski olan kırsal mahallelerde içme suyu depolarına ulaşım sağlanan güzergahlarda yol çalışmalarına ağırlık veriliyor. Akseki İlçesi Taşlıca (Murtiçi) Mahallesi'nde içme suyu deposunun yolu olmadığını dikkate alan ASAT ekipleri kışa hazırlık çalışmaları kapsamında bu bölgeyi programına dahil etti. İçme suyu deposuna ulaşımın daha kolay ve risksiz sağlanabilmesi için şube müdürlüğü imkanları ile yol yapıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
Cumhurbaşkanının açılışını yapacağı cami mimarisiyle dikkat çekiyor Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su deposuna ulaşım için yol yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]