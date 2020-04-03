Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış - Son Dakika

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. Durumu ilk fark eden mahallenin azası Ramazan Kırdar'ın, su deposunun vanalarını kapatarak olası bir zehirlenme vakasını önlediği ortaya çıktı.

Çaybaşı ilçesine bağlı 352 haneli, bin 500 nüfuslu Köklük Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde kirlilik fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Halk sağlığı ekiplerince su kalite parametreleri ölçülen depoda içme suyunun bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı tespit edildi. Depo tahliye edilerek, mahalleye su akışı kesildi. Depoda temizlik çalışması da başlatıldı.

Sudan numune alan ekiplerin yaptığı incelemede, depoya dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi.

MAHALLELİYİ FACİADAN KURTARDI

Suda deposuna yanık yağın aktığını ilk fark eden aza Ramazan Kırdar'ın vanaları kapatarak olası bir zehirlenme vakasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Mahalleliyi zehirlenmekten kurtaran, Kırdar, 'Ben sabah usta yanına gidiyordum, yolda bir maddenin aktığını gördüm, Sonra yukarıya su deposunun olduğu yere gittim. Olayı fark edince muhtarı arayıp bilgilendirdim. Vatandaşların sabah kalkma vaktiydi. Evlerde su içmesinler, zehirlenmesinler diye su vanalarını kapadım. Hayvanlarımız da bu sudan içiyordu. Ekipler gelene kadar burada bekledim, bir yere ayrılmadım. 15 senedir bir amcamızın yanında suculuk yaptım. Zaman zaman su boruları hava yaptığında buraya gelip tamir ediyordum. Jandarma ve OSKİ görevlileri geldi inceleme yaptı. Vatandaşım hasta olacaktı, mahallemizde karantinaya alınacaktı, bunu önledik' şeklinde konuştu.

'BÖYLE AHLAKSIZLIK, BU BÖLGEDE DUYULMADI'

Köklük Mahallesi Muhtarı Hasbi Som ise olayı gerçekleştirenlere tepki göstererek, 'Mahallemizin üçte ikisi buradaki depodan sağlanan sudan faydalanıyor. 1 Nisan sabahı buna hainler tarafından yanık yağ dökülüyor. Mazot şeklinde tahliye borusundan akan suyu kanalda mahallemizin azası görüyor. Azam beni aradı 'Muhtarım sudan mazot akıyor' dedi. Hemen gitti, depodaki su vanalarını kapattı. Bunun ardından durumu jandarmaya bildirdik. Kimin tarafından yapıldığı meçhul, henüz bilinmiyor. Bu kabullenilecek bir şey değil. Bu kadar ahlaksızlık bu bölgede şimdiye kadar hiç duyulmadı? dedi.

Murat Kırdar ise, olayı duyunca hemen evde borudaki suyu boşa akıttıklarını ve tahliye ettiklerini belirterek, üzüntülü olduklarını söyledi.

OSKİ ekiplerinin su deposunu temizlemesinin ardından evlere kontrollü olarak tekrar su verilmeye başlandı.

Jandarma ekipleri, içme suyu deposuna yanık yağı döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.