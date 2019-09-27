Son Dakika Haberleri: Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu

1 saat önce

Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu, System.String[]

Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Özbaşı köyünde Yavuz Güzelbaş'a ait inek 2 gün önce kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulunamayan inek, bir köy sakininin su deposunun bulunduğu alandan tesadüf eseri geçmesi sayesinde bulundu. Su deposundan inek sesi geldiğini duyan köy sakini durumu hemen Yavuz Güzelbaş'a bildirdi. Hemen olay yerine giden Güzelbaş, ineğinin su deposunda mahsur kaldığını gördü. Diğer köy sakinlerinin de olay yerine gelmesi ile 2 gündür su deposunda mahsur kalan inek için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balyozlarla 1 saatlik çalışmayla genişletilen su deposunun girişi sayesinde inek sıkıştığı depodan kurtarıldı. İneğin kurtarılma anı is bir köy sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi. - BARTIN

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem öncesi alınması gereken önlemler neler?
Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti Son dakika: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]