Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapılarak öldü
51 dakika önce
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
HATAY'ın Samandağ
ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tekebaşı
Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan ve ağır yaralanan Tespi, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
İzmir'deki yangın sonrasında ölen ukraynalı pilota son görev F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama