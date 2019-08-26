Son Dakika Haberleri: Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı
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Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

1 saat önce

Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldıHatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Tekebaşı Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Tespi ağır yaralandı. Tespi götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı mahallesindeki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Samandağ, Tekebaşı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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