Su Diyaloğu Toplantısı - Son Dakika
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Su Diyaloğu Toplantısı

7 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye'de su koruma politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmek ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında Su Diyaloğu Toplantısı düzenledi.

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Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye'de su koruma politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmek ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında Su Diyaloğu Toplantısı düzenledi.

Avrupa Çevre Bürosu ve Dünyanın Dostları Hırvatistan'ın (FoE) da proje ortağı olarak katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu olarak yürütülen çalışmaların detayları paylaşıldı.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, burada yaptığı konuşmada, toprak gibi suyun da korunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin en kısa zamanda kendine yakışır, doğal varlıklarımızı koruyacak bir Su Kanunu'na kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ataç, projenin TEMA için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çalışmaları yapılan 5 havzanın sadece yüzde 17'sinde su varlıkları iyi durumda. Dolayısıyla su varlıklarımızın durumu hakkında acil harekete geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Çevre Bürosu Su Politikaları Uzmanı Sergiy Moroz da TEMA ile bu projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, temiz suyun korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye, Havza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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