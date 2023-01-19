Su diye asit içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su diye asit içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

19.01.2023 12:22
Su diye asit içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde su zannederek bardaktaki asidi içen 1,5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde su zannederek bardaktaki asidi içen 1,5 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu anne Hatice Ala, evdeki tuvaleti temizlemek için seradan bardak içinde asit getirdi. 1,5 yaşındaki M.A., su zannettiği asidi içti. Ağlamaya başlayan oğlunun asit içtiğini gören anne Hatice Ala, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A.'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Varsak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su diye asit içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su diye asit içen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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