Su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle su dolu alt geçitte kalan Nermin Yalçın'ın ardından, kamyonetle yardımına gelen eşi Ali Yalçın da mahsur kaldı. Çift, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda meydana geldi. Ekmel Mahallesi'nde babasının evinden şehir merkezine gitmek için 07 AIE 004 plakalı otomobiliyle yola çıkan Nermin Yalçın, su dolu alt geçitten geçmek istedi. Geçidin ortasına geldiğinde otomobil yaklaşık 70 santimlik suda mahsur kaldı. Nermin Yalçın, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca, cep telefonuyla eşi ve babasından yardım istedi. Bunun üzerine Ali Yalçın 07 UN 004 plakalı kamyonetle eşinin yardımına geldi. Kamyonetle alt geçide giren Ali Yalçın da mahsur kaldı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, itfaiye, polis, karayolları kurtarma ekibi ve çekici sevk edildi. Nermin Yalçın otomobille birlikte çekici yardımıyla suyla kaplı alt geçitten çıkartıldı. Ali Yalçın'ın kamyoneti ise Gazipaşa Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri tıkanan rögar kapaklarını temizleyerek suyun tahliyesini de yaptı.

'YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ'

Alt geçitte mahsur kalan kızı ve damadı için gelen Mevlüt Bilgili, "Kızım buraya gelmiş, suda kalmış. Damat yardıma gelmiş. O da kalmış. Buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Mahalle halkı olarak yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Yola girmemiz için 3 kilometre ileri gitmek gerekiyor. Onun için burayı kullanıyor vatandaş. Burası için çözüm bulunsun" dedi.