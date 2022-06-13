Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu

13.06.2022 17:52
Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde çukurdaki su birikintisine düşen Muhammed Koçyiğit (11), hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde çukurdaki su birikintisine düşen Muhammed Koçyiğit (11), hayatını kaybetti.

Çiftlik köyünde arkadaşlarıyla hayvan otlatırken dengesini kaybeden Muhammed Koçyiğit, yağmur sularının dolduğu çukura düştü. Muhammed'i sudan çıkaramayan arkadaşları, köylülere bilgi verdi. Olay yerine gelenler çocuğu sudan çıkarırken, sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin amlubansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Muhammed Koçyiğit, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor Ağrı'da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Çiftlik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:55 Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:59:58. #1.12#
SON DAKİKA: Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement