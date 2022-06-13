Çiftlik köyünde arkadaşlarıyla hayvan otlatırken dengesini kaybeden Muhammed Koçyiğit, yağmur sularının dolduğu çukura düştü. Muhammed'i sudan çıkaramayan arkadaşları, köylülere bilgi verdi. Olay yerine gelenler çocuğu sudan çıkarırken, sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin amlubansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 'ne kaldırdığı Muhammed Koçyiğit, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma , olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Çiftlik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu - Son Dakika

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