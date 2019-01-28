Son Dakika Haberleri: Su Dolu Çukura Düşen Suriyeli Çocuk Öldü

Su Dolu Çukura Düşen Suriyeli Çocuk Öldü

56 dakika önce

GAZİANTEP'te sokakta oynarken su dolu çukura düşen Suriyeli iki kardeşten Abdulfettah Kürt (11) yaşamını yitirdi, Yusuf Kürt (9) de hastanede tedaviye alındı.

Su Dolu Çukura Düşen Suriyeli Çocuk Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te sokakta oynarken su dolu çukura düşen Suriyeli iki kardeşten Abdulfettah Kürt (11) yaşamını yitirdi, Yusuf Kürt (9) de hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oynayan Suriyeli Yusuf, Abdulfettah ve Mustafa Kürt (13) kardeşlerden Yusuf su dolu çukura düştü. Bu sırada kardeşini kurtarmak isteyen Abdulfettah da dengesini kaybederek çukura düştü. Kardeşlerinin suda çırpınırken gören Mustafa eve giderek yakınlarından yardım istedi. Ailenin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılan kardeşler ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerden Abdulfettah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yusuf'un ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Abdulfettah Kürt'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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