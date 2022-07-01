Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı

Çankırı'da düştükleri su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Çankırı merkez ilçesine bağlı Satıyüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan su dolu çukura düşen kurt ve köpeği gören vatandaşlar durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurt ve köpek mahsur kaldıkları yerden çıkartıldı.

Kurtarılan kurt ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. - ÇANKIRI