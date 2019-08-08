Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralı
1 saat önce
Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralı
ERZURUM - Erzurum
'un Horasan
ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Horasan ilçesine 20 km uzaklıkta Ağrı
yolu Alagöz
Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Cengiz
yönetimindeki 25 EP 907 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve yaralanan 1 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç
içerisinde bulunan su damacanaları ise yola savruldu. Jandarma
ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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