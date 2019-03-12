Son Dakika Haberleri: Su Dolu Kovaya Düşen 2 Yaşındaki Elmar, Yaşamını Yitirdi

Su Dolu Kovaya Düşen 2 Yaşındaki Elmar, Yaşamını Yitirdi

47 dakika önce

BURSA'da annesi mutfakta yemek yaparken salonda bulunan içi su dolu kovaya düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Elmar Dahil hayatını kaybetti.

Su Dolu Kovaya Düşen 2 Yaşındaki Elmar, Yaşamını Yitirdi, System.String[]
BURSA'da annesi mutfakta yemek yaparken salonda bulunan içi su dolu kovaya düşen  Suriye uyruklu 2 yaşındaki Elmar Dahil hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Dahil mutfakta yemek yaparken, kızı Elmar salonda oynamaya başladı. Bu sırada minik Elmar, içinde su bulunan temizlik kovasına düştü. Yaklaşık yarım saat sonra salona gelen Fatma Dahil, kızı Elmar'ı kovanın içinde hareketsiz buldu. Fatma Dahil'in çığlıklarını duyup eve koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elmar Dahil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alıp eve gelen baba Nazır Dahil, büyük üzüntü yaşandı.

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Fatma Dahil, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Salondan su dolu kova vardı. Kızım da bu sırada salondaydı. Oynarken suyun içine düşmüş. Yarım saat sonra evde onu aramaya başladım. Kovanın içinde hareketsizce yatıyordu" dedi.

Elmar Dahil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:34 Kaynak: DHA

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