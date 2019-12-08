Son Dakika Haberleri: Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Su dolu kuyuya bir ineğin düştüğü ihabarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevre sakinlerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalıma sonucu ineği düştüğü su dolu kuyudan çıkarıp sahibine teslim ettiler. - VAN

Gürpınar, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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