Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü - Son Dakika

Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü

Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü -Damla Su tesisinin çıkarttığı sesler mahalle sakini ve tatilcilere ızdırap oldu -6 Yıldır su dolum tesisinin yetersiz yalıtımla çalışmasına karşı mücadele eden öğretmen çilesini gözyaşları ile anlattıSakarya– Sakarya'nın...

Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü, System.String[]

Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü

-Damla Su tesisinin çıkarttığı sesler mahalle sakini ve tatilcilere ızdırap oldu

-6 Yıldır su dolum tesisinin yetersiz yalıtımla çalışmasına karşı mücadele eden öğretmen çilesini gözyaşları ile anlattı

Sakarya– Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar mevkisinde bulunan su dolum tesisinin yetersiz yalıtımla çalışması ve çalışırken çıkarttığı sesler mahalle sakinlerinin tatilini çileye dönüştürdü. Tesisin çalışırken çıkarttığı sesler mahalle sakinlerini rahatsız etmesine karşın fabrika yönetiminin hiçbir önlem almaması üzerine 6 yıldır seslerle mücadele eden Öznur Kelebek, çektiği çileyi gözyaşları arasında anlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisi Hasanpaşa Mahallesi Segman Sokak'ta yaşanan gürültü kirliliği bu kadar da olmaz dedirtti. İlçeye bağlı Kırkpınar mevkisi Hasanpaşa Mahallesi Segman Sokak'ta bulunan Coca-Cola'ya firmasına ait Damla Su Fabrikası dolum tesisi 10 yıldır faaliyet yürütürken 6 yıl önce kapasite artırımına gitti. Kapasitesini artıran ve yeni makinelerini faaliyete geçiren tesis, kapasite artırımı ile birlikte de mahalle sakinleri için çileye dönüşen sesler çıkartmaya başladı. Mahalle içinde bulunan ve birçok tatilcinin de evlerinin bulunduğu bölgede tesisten çıkan ve evlere uğultu şeklinde gelen sesler bazı mahalle sakinlerinin psikolojisini bozarken, mahalle sakinleri iddialara göre defalarca tesisin yönetimine şikayette bulunmasına karşın yönetim, hiçbir önlem almadı. Özellikle gece saatlerinde ve sabah saatlerinde insanların tam dinlenme saatlerine rastlayan zamanlarda çıkan sesler, nedeniyle bazı mahalle sakinleri uyku uyuyamaz duruma geldi.

Beden eğitimi öğretmeni 6 yıldır mücadele ediyor

Su dolum tesisinin hemen karşısında bulunan evinde yaşayan Öznur Kelebek, seslerin sona ermesi için 6 yıldır mücadele ediyor. Defalarca tesis yönetimine seslerin önlenmesi için önlem alınması önerisinde bulunmasına karşın yönetim hiçbir olumlu adım atmadı. Sonrasında polis ekiplerinden ve devlet kurumlarından yardım isteyen Öznur Kelebek'in başvurduğu makamlarda tesise ceza kesti. Ancak yapılan bütün çalışmalara karşın su dolum tesisinden çıkan ve insanların sinirlerini bozan sesler bir türlü sona ermedi.

Beden eğitimi öğretmeni çilesini gözyaşları arasında anlattı

Su dolum tesisiyle karşı karşıya yaşamak zorunda kalan Öznur Kelebek, tesisten çıkan seslere karşı verdiği mücadeleyi gözyaşları ile anlattı. Öznur Kelebek; "Burası çok güzel bir tatil beldesi ve insanlar buraya dinlenmeye, kafalarını dinlemeye geliyorlar. İnanın Kırkpınar merkezdeki insanlara yürüyüş yaparken imrenmeye başladım. Biz ise 6 yıldır tesisin gürültülerini çekiyoruz. 5 Yıl tesis yetkililerine karşı mücadele verdim. Çıkan bütün kısmi seslerden sonra polisi arayarak tesisin kapısına diktim. Ama hiçbir netice alamadım. Hayatımda hiç kimseye yalvarmadım ama Damla Su CEO'suna ağlayarak yalvardım. Kendimden iğrendim. Çünkü ben bir öğretmenim ve hiçbir öğrencime yalvarması için eğitim vermedim. Saatlerimiz şu an gece 24 ve insanların dinlenme saati ancak tesisten gelen sesler, insanların dinlenmesini imkansız yapıyor. Biz 4 kardeşiz 4'ümüz çalışarak ilmek, ilmek bu evi inşa ettik. Bu evde ilmek ilmek çalıştık ama 2 yıl önce istemeyerekte olsa seslerden dolayı satılığa çıkartmak zorunda kaldık. Yalnız evimize bakmaya gelen herkes, bu seslerden dolayı geri döndü. Bu Coca Cola'ya ait bir tesis ve yeni yatırımlarda yapıyor. İlçede bir işletmenin de yarı hissesini aldı. Yani istediği boyutta yalıtım yapacak kadar maddi gücü var ama biz hiçbir netice alamadık. 6 yıldır sesler çok daha fazla arttı. Sanırım kapasite artırımına gitti. Kapasitesini artırdıkça da bizim duyduğumuz sesler arttı. Bir taraftan sesleri çekmeye devam ediyorum. Üst katlara sesler çok daha fazla geliyor. Hem buhar sesi hem makine uğultusu. Alt odalarda oturduğunuzda sürekli bir uğultu duyuyorsunuz. Sonunda mücadeleyi bıraktık çünkü ailem pes etti. Ailem, ben rahatsızlanmaya başlayınca 'Kızım kendini üzme, bu mücadeleyi bırak' dediler. 6 yıl tek başıma mücadele verdim sonra istemeyerek de olsa ilmek ilmek yaptığımız evi satılığa çıkarttık. 3 kişi geldi. Hatta bir hanımefendi "Öznur Hanım dava açın size şahit olacağım çünkü eviniz çok güzel ama sesler çok kötü' dedi. Satsam satamıyorum, yaşasam yaşayamıyorum. Lütfen bana bir yol gösterin. 6 yıl çok uzun bir zaman. Ben hak arayışını girmezsem, kendi mülküme bile sahip çıkamazsam, eğitim verdiğim çocuklarıma asla sahip çıkamam, onlara hiçbir şekilde örnek olamam. Şöyle evimizin balkonunda oturupta keyif çatmanın özlemini duyuyorum. İnanın yürüyüş yaparken insanlara imreniyorum. ve ne güzel sessiz, sakin yaşama özgürlüğünüz var. Bizim bu özgürlüğümüz bu su dolum tesisinden sebep elimizden alındı. Yetkililere ne yapmamız gerektiğini defalarca gözyaşları içinde sordum. Hatta Adapazarı Belediyesi'nde ki memureler, haklı olduğumu söyleyerek benim halimi görünce bana acıdılar" diye konuştu.

Sakarya'ya bağlı Sapanca İlçesi Kırkpınar mevki'inde bulunan su dolum tesisinin seslerinin kesileceği günü mahalle halkı ve tatilciler büyük sabırsızlıkla beklerken yetkililerden de yardım bekliyorlar.

Kırkpınar, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Su dolum tesisinin yalıtımsız çalışması tatili çileye dönüştürdü - Son Dakika
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