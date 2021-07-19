Su eğlence dünyasındaki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'nda yaz spor okuluna başlayan çocukları ziyaret etti.

Eğitmen ve görevlilerden yaz spor okulları hakkında bilgi alan Başkan Şahin, çocuklara verimli bir yaz mevsimi geçirme amacında olduklarını kaydetti. Salgın dolayısıyla uzun bir süre evlerinde kalan çocuklara rahat bir nefes aldırmak istediklerini ifade eden Başkan Şahin, "Dün itibariyle çocuklarımız yaz spor okulları kapsamında birçok aktivite ile buluşmaya başladı. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak, pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren çocuklarımız için elimizden ne gelirse yapacağız. Çocuklarımız burada ve aktiviteler ile evde kaldıkları zamanın acısını çıkarmış olacaklar. Bütün eğitmenlerimiz ile birlikte çocuklarımız ve ailelerine katkıları ve katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Şahin, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK