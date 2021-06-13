Üye Girişi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi - Son Dakika

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi

13.06.2021 15:39

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Trabzon'a ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Trabzon'a ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü önüne geldi.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, dünyada 8 milyar insanın birlikte yaşadığını ama 2,5 milyarının hala sağlıklı su kaynaklarına ulaşamadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti aslında burada ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü yüzde 95 oranında her eve içme suyu götürüyoruz." dedi.

Dernek tarafından hazırlanan çizgi filmler, belgeseller ve stand-up gösterileri ile 2018 yılında beri yaklaşık 4 milyon çocuğa su konusunda eğitim verdiklerine işaret eden Aydıncak, Kovid-19 salgını döneminde de video konferanslarla öğretmenler ve çocuklara eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Aydıncak, Samsun'dan yola çıktıklarını, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu ve Giresun gibi illeri ziyaret ettiklerini kaydederek, suyun milli mücadelesini tüm Türkiye'ye anlattıklarını ve anlatmaya da devam edeceklerini, eğitim tırının yanı sıra Su Elçileri Yollarda Belgeseli'nin çekimlerini de başlattıklarını ifade etti.

İklim değişikliği ve kurallık konularına değinen Aydıncak, şöyle konuştu:

"Eylülden kasım ayına kadar, özellikle 'İstanbul'da bir kuraklık varmış' gibi bu tür sorunlarla mücadele ettik. Ama İstanbul'da bir kuraklık yok. İstanbul'da sadece fazla nüfus var. Bizlerin artık kaynağa göre planlama yapması gerekiyor. Nüfusa göre planlama yaptığımız zaman sıkıntılar çekebiliyoruz. Tarım alanlarında, suyumuz şu anda tüm Türkiye'de yüzde 70 oranlarında kullanılıyor. Bunu bizim aşağı çekmemiz çok basit. Ama bir o kadar da zor. Damlama yağmurlama sistemlerine geçersek, bu oran yüzde 45'lere düşüyor. İnsanoğlu olarak taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. İklim değişikliğinden bizler de etkileniyoruz ama 'kuraklık var' algısıyla bir davranış sergilemeyelim. İlgili birimler sorunları çözmeye çalışıyor."

Aydıncak, derneklerine ve kendilerine her zaman destek veren DSİ'ye teşekkür etti.

DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Olcay Çubukçu da Su Elçileri Derneğinin yürüttüğü projenin önemine vurgu yaparak, "Suyun öneminin genç nesillere anlatılması için gerçekten çok önemli bir proje. Dernek başkanına ve beraberindekilere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aydıncak, Çubukçu ve beraberindekiler, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde bulunan mobil tırı gezdi.

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, yarın Beşirli sahilinde ziyarete açılacak.

Mobil tırın, bir sonraki durağı ise Rize olacak.

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi

İstanbul, Türkiye, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık 16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı 16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü 16:11 Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş 16:07 Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı 15:36 Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde 15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim 14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var 13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var

Son Dakika Haberleri
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
16:07 Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş
16:06 Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
16:02 Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
14:48 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı         
16:49
Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor         
16:18
Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
16:07
Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı         
16:02
Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben         
15:18
Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum         
14:49
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez         
12:28
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 17:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement