Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi - Son Dakika

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Trabzon'a ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü önüne geldi.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, dünyada 8 milyar insanın birlikte yaşadığını ama 2,5 milyarının hala sağlıklı su kaynaklarına ulaşamadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti aslında burada ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü yüzde 95 oranında her eve içme suyu götürüyoruz." dedi.

Dernek tarafından hazırlanan çizgi filmler, belgeseller ve stand-up gösterileri ile 2018 yılında beri yaklaşık 4 milyon çocuğa su konusunda eğitim verdiklerine işaret eden Aydıncak, Kovid-19 salgını döneminde de video konferanslarla öğretmenler ve çocuklara eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Aydıncak, Samsun'dan yola çıktıklarını, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu ve Giresun gibi illeri ziyaret ettiklerini kaydederek, suyun milli mücadelesini tüm Türkiye'ye anlattıklarını ve anlatmaya da devam edeceklerini, eğitim tırının yanı sıra Su Elçileri Yollarda Belgeseli'nin çekimlerini de başlattıklarını ifade etti.

İklim değişikliği ve kurallık konularına değinen Aydıncak, şöyle konuştu:

"Eylülden kasım ayına kadar, özellikle 'İstanbul'da bir kuraklık varmış' gibi bu tür sorunlarla mücadele ettik. Ama İstanbul'da bir kuraklık yok. İstanbul'da sadece fazla nüfus var. Bizlerin artık kaynağa göre planlama yapması gerekiyor. Nüfusa göre planlama yaptığımız zaman sıkıntılar çekebiliyoruz. Tarım alanlarında, suyumuz şu anda tüm Türkiye'de yüzde 70 oranlarında kullanılıyor. Bunu bizim aşağı çekmemiz çok basit. Ama bir o kadar da zor. Damlama yağmurlama sistemlerine geçersek, bu oran yüzde 45'lere düşüyor. İnsanoğlu olarak taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. İklim değişikliğinden bizler de etkileniyoruz ama 'kuraklık var' algısıyla bir davranış sergilemeyelim. İlgili birimler sorunları çözmeye çalışıyor."

Aydıncak, derneklerine ve kendilerine her zaman destek veren DSİ'ye teşekkür etti.

DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Olcay Çubukçu da Su Elçileri Derneğinin yürüttüğü projenin önemine vurgu yaparak, "Suyun öneminin genç nesillere anlatılması için gerçekten çok önemli bir proje. Dernek başkanına ve beraberindekilere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aydıncak, Çubukçu ve beraberindekiler, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde bulunan mobil tırı gezdi.

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, yarın Beşirli sahilinde ziyarete açılacak.

Mobil tırın, bir sonraki durağı ise Rize olacak.