Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Gümüşhane'ye geldi - Son Dakika

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Gümüşhane'ye ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır kent merkezindeki Fatih Parkı'na geldi.

Burada tırda yapılan etkinliklerle çocuklar maskotlar ve bilgilendirici materyaller eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, çalışma hayatı boyunca hep su ile ilgili hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Son dönemde sıkça kuraklık, iklim değişikliği gibi kavramları duyduklarının altını çizen Pektaş, "Bundan sonra su daha kıymetli hale gelecek. Birçok şeyin alternatifi var ama suyun alternatifi yok ve yapay olarak üretilmiyor. Dolayısıyla tükettiğimiz su doğadan gidiyor. Doğaya çok iyi bakacağız, tahrip etmeyeceğiz. Bol bol ağaç dikmeliyiz." tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğe Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan, DSİ 222. Şube Müdürü Ümit Yayla da katıldı.