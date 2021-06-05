Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tırla çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılacak - Son Dakika

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Samsun'da faaliyete geçirildi.

Vali Zülkif Dağlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Su Elçileri Derneği iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre konusunda herkesin her zamankinden daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Çevre ve su konusunda bilincin artırılması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "Çocuklarımız, geleceğimiz ve dünyamız için bir araya geldik. Dünyadaki 8 milyar insanın neredeyse 2,5 milyarının su sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Dünyadaki her ülke bizim ülkemiz gibi değil. Biz bolluk ve bereket içinde su kaynaklarının fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır ancak bir damla suyu bile israf etmeyeceğiz. Bir damla suya ihtiyacımız var. Bizim geleneğimiz, dinimiz ve sosyal yapımız da budur. Bu nedenle suyun kıymetini bilmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak da su ve çevre konusunda bilinci artırmak, çalışmaları geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık günü düzenlediklerini söyledi.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla içinde öğretici ekipmanların yer aldığı mobil tır eşliğinde vatandaşlarla buluşacaklarını anlatan Aydıncak, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği, su kaynaklarının verimsiz kullanımı, su ve çevre kirliliği, en önemli sorunlar arasında listenin başında duruyor. Su ve çevre konusuna dikkati çekmek, bu konuda yapabileceklerimizi anlatabilmek, ortak ve doğru bir birlik içinde olabilmek amacıyla bir dizi etkinlik planladık. Milli Mücadele ruhuyla aynı şuuru oluşturabilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'dan harekete geçeceğiz." diye konuştu.

DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de çevre ve su bilincinin oluşturulması amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydıncak, Vali Dağlı'ya su elçileri kahramanlık beratını sundu.

Daha sonra açılışı yapılan ve bir süre Samsun'da ziyaretçilerini ağırlayacak olan mobil tır, ardından farklı illerde vatandaşla buluşturulacak.