Son Dakika Haberleri: Su, Elektrik ve Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi

13 dakika önce

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak. Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için […]The post Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi, System.String[]
Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak. Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için ise 11,1 lira ile 431 lira arasında ücret tahsil edilecek. Tebliğ, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

The post Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:47:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su, Elektrik ve Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]