Su, Elektrik ve Gaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi
13 dakika önce
Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak. Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için […]The post Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak. Gaz sayaçlarının ayar ve tamiri için ise 11,1 lira ile 431 lira arasında ücret tahsil edilecek. Tebliğ, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:34
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