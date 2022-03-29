Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale - Son Dakika
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Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

29.03.2022 11:13
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale Osmaniye'deki 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, fabrika çalışanlarının pet şişe ile yangına müdahale etmesi dikkat çekti Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir su fabrikasının depo ve palet bölümünde...

Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

Osmaniye'deki 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, fabrika çalışanlarının pet şişe ile yangına müdahale etmesi dikkat çekti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir su fabrikasının depo ve palet bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangına işçilerin pet şişelerle müdahale etmesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nohut Köyü'nde bulunan İdeal Su Fabrikası'nın depo ve palet bölümünde yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Fabrika çalışanlarının pet şişe ile müdahale etmesi dikkat çekti.

Bu arada, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 işçi ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale
Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

YORUMLAR
500
Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3) Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (3)

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale - Son Dakika
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