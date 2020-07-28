Su faturalarını ödemede güçlük çeken abonelere taksit imkanı - Son Dakika

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, "Su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimize borçlarını taksitle ödeme imkanı getirilmiştir" denildi.

TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 2020/17 numaralı kararla yapılan yazılı açıklamada, "Su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimize borçlarını taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla borcu bulunan abonelerin borçlarının 6 (altı) aya kadar taksitlendirme yapılmasına, ilk başvuru tarihinin 27 Temmuz 2020 olarak ve son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmesine, üst üste 2 (iki) taksit ödemeyen abonelerin taksitlendirmesinin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi. - TEKİRDAĞ