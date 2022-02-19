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Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur - Son Dakika

Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur

19.02.2022 18:37
Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur

Üç yetim kardeşin sayaç okuma görevlisine bıraktıkları öne sürülen not yürek parçaladı. Kardeşler, su sayacına bıraktıkları notta "Sayın görevli abi. Arkanıza bakın, doğalgaz da kesik. Biz yetim üç kardeş, canla başla çalışıyoruz borçları kapatmak için. Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin, Allah rızası için" sözlerine yer verdi.

Faturalara yapılan zamların ardından vatandaşların geçim sıkıntısı sürüyor. Son olarak ise üç yetim kardeşin bıraktığı iddia edilen not, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"LÜTFEN ABİ BİZİ İDARE EDİN"

Daha önce faturayı ödeyemediği için doğalgazı kesilen kardeşler, sayaç okuyan İSKİ işçisine bıraktıkları notta, "Sayın görevli abi. Arkanıza bakın, doğalgaz da kesik. Biz yetim üç kardeş, canla başla çalışıyoruz borçları kapatmak için. Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin, Allah rızası için" ifadelerine yer verdi.

Üç yetim kardeş, sayacı okumaya gelen memura not bırakıp ricada bulundu: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız

KULLANICILAR NOTUN SAHİPLERİNE ULAŞMAK İSTEDİ

Kardeşlerin bıraktığı bu not sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılarak gündem oldu. Kimi kullanıcılar kardeşlere yardımcı olabilmek adına notun sahiplerine ulaşmak isterken kimileri de faturalar konusunda gelinen noktanın bu olduğunu dile getirdiler.

Üç yetim kardeşin sayaç okuma görevlisine bıraktıkları not gündem oldu: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız

Öte yandan DİSK/Enerji-Sen de bu notu Twitter hesabında paylaşarak "zamlar geri alsın" çağrısını yaptı.

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Son Dakika Yaşam Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur - Son Dakika
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