Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur - Son Dakika

Faturalara yapılan zamların ardından vatandaşların geçim sıkıntısı sürüyor. Son olarak ise üç yetim kardeşin bıraktığı iddia edilen not, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"LÜTFEN ABİ BİZİ İDARE EDİN"

Daha önce faturayı ödeyemediği için doğalgazı kesilen kardeşler, sayaç okuyan İSKİ işçisine bıraktıkları notta, "Sayın görevli abi. Arkanıza bakın, doğalgaz da kesik. Biz yetim üç kardeş, canla başla çalışıyoruz borçları kapatmak için. Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin, Allah rızası için" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILAR NOTUN SAHİPLERİNE ULAŞMAK İSTEDİ

Kardeşlerin bıraktığı bu not sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılarak gündem oldu. Kimi kullanıcılar kardeşlere yardımcı olabilmek adına notun sahiplerine ulaşmak isterken kimileri de faturalar konusunda gelinen noktanın bu olduğunu dile getirdiler.

Öte yandan DİSK/Enerji-Sen de bu notu Twitter hesabında paylaşarak "zamlar geri alsın" çağrısını yaptı.