SU FİYATINDAKİ ARTIŞ FATURALARIN YÜZDE 66'SINA HİÇ YANSIMAYACAK - Son Dakika

SU FİYATINDAKİ ARTIŞ FATURALARIN YÜZDE 66'SINA HİÇ YANSIMAYACAK

İBB Meclisi'nde dün yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, İstanbul'daki su birim fiyatı ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında arttırıldı.

İBB Meclisi'nde dün yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, İstanbul'daki su birim fiyatı ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında arttırıldı. İSKİ faturalarında bulunan "bakım bedeli" AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla kalktığından dolayı 10 metreküp su kullanan hanelerin yüzde 66'sına bu artış hiç yansımayacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Temmuz ayı üçüncü oturumuyla toplandı. Gündem maddelerinin tartışılmasının ardından İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda 'Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği' teklifi de görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliği ile İstanbul'daki su birim fiyatı, ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12,6 oranında arttırıldı. Ancak, faturalardan bakım bedeli kaldırıldığı için bu artışa rağmen İstanbul'da 10 metreküpe kadar su kullanan ve abonelerin yüzde 66'sını oluşturan konutlar, fiyat artışından hiç etkilenmeyecek. Yeni düzenleme 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

4 LİRALIK BEDEL AK PARTİ VE MHP OYLARI İLE KALDIRILDI

İBB Meclisi'nde 'İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması teklifi de görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere 2 Aralık 2019'da iade ettiği madde, Hukuk Komisyonu ve Tarife Komisyonu müşterek raporunda tekrar ele alındı. İBB Meclisi'nde ki oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, gündem maddesini "ısrar kararı" olarak oylamaya sundu. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla "ısrar kararı" olarak kabul edildi. Ak Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen teklif sayesinde 4 TL tutarında alınan su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU FİYATINDAKİ ARTIŞ FATURALARIN YÜZDE 66'SINA HİÇ YANSIMAYACAK - Son Dakika
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