Son Dakika Haberleri: Su Geçirmeyen Takım Elbise Koleksiyonlarında Kampanya

Su Geçirmeyen Takım Elbise Koleksiyonlarında Kampanya

1 saat önce

Altınyıldız Classics, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbise koleksiyonunda kampanya başlattığını açıkladı.

Su Geçirmeyen Takım Elbise Koleksiyonlarında Kampanya, System.String[]
Altınyıldız Classics, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbise koleksiyonunda kampanya başlattığını açıkladı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamada, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbiselerde başlatılan kampanya kapsamında birinci takım elbiseyi 499 liraya alana, ikincisi 299 lira. Özel üretilen takım elbiselerin üzerindeki su damlaları şiddetli yağmurlarda bile ıslatmıyor ve kumaş üzerinden akıp gidiyor.

Açıklamanın devamında, "Nano Takım Elbise koleksiyonu sayesinde su damlaları şiddetli yağmurlarda bile kumaş üzerinden kolayca ve ıslatmadan akıp gider. Leke, kir ve toz yüzeye yapışmaz" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Altınyıldız, Güncel
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