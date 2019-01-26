Su Geçirmeyen Takım Elbise Koleksiyonlarında Kampanya
1 saat önce
Altınyıldız Classics, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbise koleksiyonunda kampanya başlattığını açıkladı.
Altınyıldız
Classics, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbise koleksiyonunda kampanya başlattığını açıkladı.
Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamada, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbiselerde başlatılan kampanya kapsamında birinci takım elbiseyi 499 liraya alana, ikincisi 299 lira. Özel üretilen takım elbiselerin üzerindeki su damlaları şiddetli yağmurlarda bile ıslatmıyor ve kumaş üzerinden akıp gidiyor.
Açıklamanın devamında, "Nano Takım Elbise koleksiyonu sayesinde su damlaları şiddetli yağmurlarda bile kumaş üzerinden kolayca ve ıslatmadan akıp gider. Leke, kir ve toz yüzeye yapışmaz" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33 Kaynak: DHA
Su Basan Alt Geçitteki Aracı Gören Vatandaşlar, Ekipleri Alarma Geçirdi
Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı
"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı