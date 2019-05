Araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak , "Allah'a bize sadece günahkar olduğumuzda elimizi tutsun diye dua ediyoruz. Şu günlerde Allah'ın rahmetine daha çok muhtacız. Kendimizi bir şey zannettiğimiz zaman Allah bizi muhafaza etsin. Allah çoklukta yardım etsin yoksa fukaralıkta herkes 'Allah' der." dedi.Çıtlak, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nin (İRFA) ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği konferansta Allah'ın insanı yeryüzünde halife kıldığını söyledi.Allah'a layık bir kul olmanın önemine dikkati çeken Çıtlak, "Sen Allah'ın halifesisin işte biz bunu unuttuğumuz için amellerimiz kırık dökük, buna itibar etmiyoruz. Bunu söyleyen Allah ve bize küçük bir şeymiş gibi geliyor. Bu, Kur'an'da var, 'ben ruhumdan size ruh üfledim' diyor. Bu nasıl bir iltifat ama biz buna inanmadık. Biz Allah'ın halifesiyiz kardeşim. Biz inansak da inanmasak da Allah bizi halifeliğinden sıyırmıyor." diye konuştu.Çıtlak, insanın sahip olduğu nimetler için Allah'a şükretmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:"Allah'a bize sadece günahkar olduğumuzda elimizi tutsun diye dua ediyoruz. Şu günlerde Allah'ın rahmetine daha çok muhtacız. Kendimizi bir şey zannettiğimiz zaman Allah bizi muhafaza etsin. Allah çoklukta yardım etsin yoksa fukaralıkta herkes 'Allah' der. Hastalıkta en gudubet adam bile inleyerek 'Allah' der. Kendini bir şey zannettiğinde irtibatı koparırsın. İşte asıl o zaman Allah sana yardım etsin.""Allah doğruyu, güzelliği ve imanı her yere yaydı"İnsanın Allah'ın halifesi olduğu için doğruyu ve yanlışı bildiğini dile getiren Çıtlak, şunları kaydetti:"Kalbine gelen düşünecelerde iyi ve kötü nedir, doğru ve yanlış nedir bunları süzebiliyorsan Allah'a secde et. Şayet Allah'ın halifesi olduğun için bunu biliyorsun. Yoksa çok akıllı ya da tecrübeli olduğun için değil. Allah'ın halifesi olduğun için Allah doğruyu, güzelliği ve imanı her yere yaydı. Havadan daha fazla ihtiyacın olan bu imanı senin iliklerine kadar nüfuz eyledi. Bu yüzden nasıl iyi bir insansın, nasıl iyilik yapıyorsun ve hangi kötü durumdasın bunu hissedebiliyorsun. Bunun için Allah'a secde et. Çünkü bunu hissetmene vesile olan şey Allah'ın halifesi olman ve imana mazhar olmandır. Ramazanda bu fıtratın, bu yazılım kodlarının ve bu fabrika ayarlarının farkına var."Konferansın ardından Çıtlak, yetim çocuklarla iftar yaptı.