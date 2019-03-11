Son Dakika Haberleri: Su Hattı Döşerken, Toprak Altında Kalan İşçi Öldü

Su Hattı Döşerken, Toprak Altında Kalan İşçi Öldü

1 saat önce

MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Su Hattı Döşerken, Toprak Altında Kalan İşçi Öldü, System.String[]
MUĞLA'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına görev yapan Ahmet Akbayır (51), toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinin su hattını döşeyen, yalnız çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Akbayır, dün açtığı çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kaldı. Yakınları, Akbayır'a ulaşamayınca meraklandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saat 17.00 sıralarında, tenha yerdeki göçüğü fark etti. Yapılan çalışma sonrası göçük altındaki Akbayır'a ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Akbayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Akbayır'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Muğla, Akbayır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Hattı Döşerken, Toprak Altında Kalan İşçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]