Su içen kediye şefkat - Son Dakika

Su içen kediye şefkat
08.11.2020 09:18
Su içen kediye şefkat Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir genç, sokakta su içtiğini fark edince kediyi rahatsız etmemek için dakikalarca bekledi.
Su içen kediye şefkat
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir genç, sokakta su içtiğini fark edince kediyi rahatsız etmemek için dakikalarca bekledi.
Tatvan'da el arabasıyla sokaktan geçen bir genç, yolda oluşan çukurda su içen kediyi görünce dakikalarca bekledi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler büyük takdir topladı. Gencin örnek davranışının yansıdığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde gencin kediyi rahatsız etmemek için el arabasıyla dakikalarca hareketsiz şekilde beklediği görülüyor. Kedinin suyunu içmesinden sonra gencin yoluna devam ettiği anlar da görüntülere yansıyor.
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