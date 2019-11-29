Su içerken yemek borusu yırtılan yaşlı kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Su içerken yemek borusunda 5 santimetrelik yırtık oluşan yaşlı kadın, ameliyatla hayata tutundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'da su içtiği sırada acı hisseden ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki Ayşe Sinan'ın tetkikinde yemek borusunun yırtıldığı belirlendi. Hayati risk taşıyan hasta, 112 Acil Servis ekibince VM Medical Park Samsun Hastanesine getirildi. Burada göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Hasan Demir ve ekibi tarafından ameliyat edilen Sinan, sağlığına kavuşturuldu.

Demir, 24 saat içinde müdahale etmeleri gereken hastanın ileri yaş ve böbrek yetmezliği gibi yüksek riskleri bulunduğunu belirtti.

Radyoloji uzmanı Doç. Dr. Esra Meltem Kayahan Ulu'nun yazdığı rapor ile yırtığın konumunu belirlediklerini, tüm riskleri minimize ederek hastayı kardiyoloji ve anestezi uzmanları ile değerlendirerek operasyona karar verdiklerini anlatan Demir, "Yemek borusunun alt ucunda 5 santimlik bir bölüm yırtıktı. Bu bölümü onardık. Şu an hastamız gayet iyi, rahatça su içebiliyor, çorba gibi sıvı gıdalar tüketebiliyor. Taburcu olma aşamasına geldi." ifadesini kullandı.

Op. Dr. Demir, su içerken yemek borusunun yırtılmasına ilk kez rastladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"25 yıllık meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir vaka. Normalde yemek borusu yırtılması, bu tür hastalarda su içerken yaşanan bir durum değildir ancak özellikle altta yatan bir faktör varsa mesela yemek borusunda şişkin keseler gibi sıkıntılar bulunuyorsa olabilir. Genelde öksürük ve kusma gibi yemek borusunun iç basıncını artıran durumlar sonucunda gerçekleşir."

Ayşe Sinan'ın oğlu Ömer Sinan ise olayın yaklaşık 10 gün önce gerçekleştiğini aktararak "Annem rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Acildeki görevli doktor yemek borusunun yırtık olduğunu belirleyince buraya sevk etti. Annemin hayatını kurtaran doktorlara teşekkür ediyorum." dedi.