Su içmek için geldi, uyuyan görevlinin telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Su içmek için geldi, uyuyan görevlinin telefonu böyle çaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir akaryakıt istasyona su içmesi bahanesiyle giren şüpheli bir şahıs, o sırada içeride uyuyan görevlinin telefonunu çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip-Gaziantep kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonda meydana geldi. İddiaya göre su içme bahanesi ile akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli bir şahıs, o sırada koltukta uyuyan istasyon görevlisinin cep telefonunu çaldı. Şüpheli şahsın uyuyan görevlinin telefonunu çalıp cebine koyma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde yüzü net şekilde belli olan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.