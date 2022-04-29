Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi - Son Dakika
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Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

29.04.2022 11:18

Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdiDÜZCE Düzce'de su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

DÜZCE Düzce'de su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Edinilen bilgiye göre, millet bahçesi içinde bulunan süs havuzuna su içmek isteyen sokak köpeği girdi. Bir süre havuzun içinde kalan köpek, bir türlü çıkamayınca etrafına vatandaşlar toplandı. Köpeği havuzdan çıkaramayan vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye eri, havuza girerek korkan köpeği önce sakinleştirdi, ardından dışarıya çıkardı.

Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi
Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi
Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi
Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

YORUMLAR
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İtfaiye, Düzce, Köpek, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi - Son Dakika


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