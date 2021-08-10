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"Su ihtiyacı farklı içecek türleriyle giderilmemeli" - Son Dakika

"Su ihtiyacı farklı içecek türleriyle giderilmemeli"

10.08.2021 11:23

ANKARA'da Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, yaz aylarında yeterli su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yetersiz su tüketimi sonucunda kişi kendini yorgun hisseder ve genelde de bu duruma baş ağrısı eşlik eder.

ANKARA'da Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, yaz aylarında yeterli su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yetersiz su tüketimi sonucunda kişi kendini yorgun hisseder ve genelde de bu duruma baş ağrısı eşlik eder. En büyük yanlışlardan biri su yerine farklı içecek türlerinin tercih edilmesidir. Su ihtiyacını gazlı ve alkollü içecekler, ayran, soda ve çeşitli miktarlarda besin maddesi içeren farklı sıvılarla yerine konmaya çalışılmamalıdır" dedi.

Medicana Internatıonal Ankara Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, özellikle yaz aylarında yeterli su tüketiminin böbrek sağlığı için oldukça önemli olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş ve üstü, kronik kalp ve böbrek hastalığı, şeker hastalığı ve hipertansiyonu olan kişilerin böbrek sağlığının korunmasında su tüketimine daha da dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Demir, "Böbrekler, vücudumuzda su ve tuz dengesini koruyan, bir takım az veya fazlası vücuda zarar  veren maddelerin atılımından sorumlu organlardır. Böbreklerin bu işlevlerini sürdürmesi için yeterli su tüketimi son derece önemlidir. Herhangi bir hastalığı olmayan yetişkin birinin tüketmesi gereken günlük su miktarı kabaca kilogram başına 30 mililitredir. Örneğin; 70 kilogram ağırlığına sahip yetişkin birinin günlük alması gereken su miktarı kabaca 2 litreden az olmamalıdır; ancak sıcak yaz aylarında su ihtiyacı, güneşe maruz kalma ve özellikle yürüyüş, bisiklet sürme, doğa yürüyüşleri gibi sosyal aktivitelerle önemli ölçüde artacaktır" diye konuştu.

'BU DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

Doç. Dr. Demir, yetersiz su tüketimi sonucunda böbreklerin yeterince işlevlerini yerine getiremeyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yetersiz su tüketimi sonucunda kişi kendini yorgun hisseder ve genelde de bu duruma baş ağrısı eşlik eder. En büyük yanlışlardan biri su yerine farklı içecek türlerinin tercih edilmesidir. Su ihtiyacının gazlı ve alkollü içecekler, ayran, soda ve çeşitli miktarlarda besin maddesi içeren farklı sıvılarla yerine konmaya çalışılmamalıdır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu tarz içeceklerin ihtiva ettiği su miktarı ancak içinde barındırdığı besinlerin metabolizmasına yetecek kadardır. Bu yüzden de vücudun su kayıplarını tamamlamaya yetmez. Ayrıca yetersiz su tüketiminin sürdürülmesi veya erken fark edilmemesi durumunda böbrek işlevselliği kalıcı derecede bozulur, böbrek bozukluğuna başta kalp olmak üzere diğer organların da işlevlerini kaybetmesi eşlik edebilir. Ayrıca şeker ve kalp hastalığı olan ya da çeşitli nedenlerle idrar söktürücü ilaç kullanan kişilerin, yaz aylarında su tüketimine daha dikkat etmeleri ve özellikle bu aylarda takiplerini yapan doktorlardan bilgi ve destek almalarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Su hayattır ve hayat için gerekli en önemli organlardan biri de böbrektir."


- Ankara
Su ihtiyacı farklı içecek türleriyle giderilmemeli

Dünya Sağlık Örgütü, Emin Demir, Ankara, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Su ihtiyacı farklı içecek türleriyle giderilmemeli' - Son Dakika


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