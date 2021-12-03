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Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı - Son Dakika

Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı

03.12.2021 14:14
Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı

Mardin'de su ile dolu 2 buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mardin'de su ile dolu 2 buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaçarşı Mahallesinde 2 buçuk metre derinliğindeki su dolu bir kuyuya at düştü. Sahibinin haber vermesi üzerine yaklaşık 2 saat kuyuda kalan at, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı
Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı - Son Dakika


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