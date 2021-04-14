SÜ İslami İlimler Fakültesi akademik kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşti.

Fakülte konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ile öğretim elemanları katıldı.

Dekan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş toplantının açılışında yaptığı konuşmada, fakülte lisans eğitiminde hazırlık sınıfının açılmasına yönelik çalışmada bulunduklarını söyledi. SÜ İslami İlimler Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin de faaliyetlerine başladığını ifade eden Altıntaş, YÖK Anadolu Projesi kapsamında Ardahan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakülteleriyle iş birliği halinde olduklarını aktardı. Bu çerçevede desteklerin sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Altıntaş, fakülte olarak ilk mezunlarını bu dönemde vereceklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İslami İlimler Fakültelerinin artmasını dilediklerini belirterek, " Türkiye; gönül coğrafyalarının beklentisinin olduğu ve bugün Libya'dan Orta Türkistan'a, Doğu Türkistan'a oradan Balkanlara beklentilerin olduğu bir ülke konumunda. Bu beklentilerin olduğu bir ülke artık kendini yeniden Büyük Türkiye'yi kurma köprüsünün üzerinde ve bu köprüyü aşarken de gelecek nesillere sağlam, güçlü bir ülke bırakma zorunluluğu ile karşı karşıya. Gençlerin eğitimlerine verilen ehemmiyet; günümüzde daha fazla önem arz etmeye başladı. Burada şekilsel değil, öze yönelik; tarihini, kimliğini, dinini gerçek anlamıyla öğrenen ve sizler gibi öğreten akademisyenlere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. O nedenlerdir ki İslami İlimler Fakültesinin eğitimi, eğitim müfredatı, istekleri, talepleri bizim her zaman başımızın tacı olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesinin bölgenin lokomotifi konumunda olduğunu, bu bağlamda bölge insanının beklentilerini karşılayabilecek bir üniversite haline gelmesini amaçladıklarını anlattı.

Toplantı; genel değerlendirme, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - KONYA