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Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş - Son Dakika

Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş

14.02.2022 16:47
Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58) evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58) evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatih Arısoy (21) cinayeti 3 kişi planladıklarını, su isteme bahanesiyle eve girip, Evlice'nin boğazını maket bıçağıyla kestikten sonra 15 bin lira ve 1 çeyrek altını alıp kaçtığını itiraf etti.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak günü saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, eve giren hırsızlar tarafından annesi Hacer Evlice'nin boğazının kesildiğini söyledi. Adrese gelen ekipler, Evlice'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evlice'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de kanlar içinde bulduğunu belirten Ahmet Evlice, ifadeleri çelişkili bulunca gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 30 Ocak'ta sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Evlice tutuklandı.Polis ekipleri, Hacer Evlice'nin büyük oğlu M.E., kayınbiraderi B.E. ve komşusu H.M.'yi de gözaltına aldı. 31 Ocak'ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.E. de tutuklandı, M.E. ile H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.470 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİOlayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Evlice'nin evine yakın bölgelerdeki güvenlik kameralarından 470 saatlik görüntü izledi. Görüntülerden yola çıkan polis, mermer işçisi Fatih Arısoy (21), internet kafe işletmecisi Emre Kaya (32) ve mermer işçisi Muhammed Çakır'ı (33) da dün operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgusunda Hacer Evlice'yi öldürdüklerini itiraf etti. Fatih Arısoy, Evlice'nin evine su isteme bahanesi ile girerek boğazını maket bıçağı ile kestikten sonra evdeki 15 bin lira ile 1 çeyrek altını alarak kaçtığını, Emre Kaya'nın da gözcülük yaptığını söyledi. Muhammet Çakır ise olayın plan kısmında Emre Kaya ve Fatih Arısoy ile birlikte olduğunu belirtti. Şüpheliler, sorgularının ardından İscehisar Adliyesi'ne sevk edildi.


Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş
Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş
Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş
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Fatih, Polis, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş - Son Dakika
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