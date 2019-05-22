Son Dakika Haberleri: Su İsteme Bahanesiyle Gasp Girişiminde Bulunan 3 Kişi Tutuklandı

Su İsteme Bahanesiyle Gasp Girişiminde Bulunan 3 Kişi Tutuklandı

9 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde kuyumculuk yapan çifti su isteme bahanesiyle gasp etmeye çalışan ve polis ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Su İsteme Bahanesiyle Gasp Girişiminde Bulunan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde kuyumculuk yapan çifti su isteme bahanesiyle gasp etmeye çalışan ve polis ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Mayıs'ta Cırmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra yürüyerek evlerine giden M.A.E. ve karısı E.E.'yi takip eden Bahar K. (21) ve Musa Ö., (19) kuyumcu çift evlerine vardığı sırada kendilerinden su istedi. Musa Ö., tabancasını çıkarıp M.A.E.'ye, Bahar K. da elindeki bıçağı E.E.'ye doğrulttu. Çantayı isteyen gaspçılara çiftin karşı çıkması sonrası boğuşma yaşandı. Bu sırada darbedilen çiftin bağırarak yardım istemesi üzerine zanlılar olay yerinden kaçtı.

Gasp girişimi sonrasında kuyumcu çift, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, gasp girişiminde bulunanların eşkallerini belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarından Erkan K.'nin (31) de onlara gözcülük yaptığını saptadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. 3 şüpheli Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve buradaki işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:28 Kaynak: İHA
İzmir, Urla, 3. Sayfa
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