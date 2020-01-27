Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi - Son Dakika
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Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği ücretsiz su jimnastiği kursunun en istikrarlı öğrencileri 'kraliçe' seçildi.

Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği ücretsiz su jimnastiği kursunun en istikrarlı öğrencileri 'kraliçe' seçildi. Yaşları 45 ile 70 arasında değişen kursun en istikrarlı öğrencilerine kırmızı pelerinleri ve madalyaları takıldı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda Pazartesi hariç hafta içi her gün düzenlendiği su jimnastiği kurslarında bir dönemin daha sonuna gelindi. 3 Şubat'ta başlayacak yeni dönem öncesinde artık son buluşmalarını gerçekleştiren kadınlar bonelerini taktı, gözlüklerini boyunlarına astı ve 1 saat sürecek jimnastiğe havuz kenarında başladı. Havuzun kenarında spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın'ın geriye doğru saymasıyla birlikte kadınlar ısınma ve esneme hareketlerine başladı. Ardından hareketler havuzun içinde devam ederken dakikalar ilerledikçe tempo da iyiden iyiye yükseldi.


Eğitmen Aydın, kısa bir süre sonra Muratpaşa Belediyesi spor okullarda sonbahar döneminin sona erip ilkbahar kurslarının başlayacağını belirterek derse en istikrarlı katılan ve devamsızlığı bulunmayan katılımcıları kraliçe ilan ettiklerini söyledi. "Pelerinlerini ve madalyalarını taktık. Amacımız istikrarlı bir şekilde kursta devamlılığı sağlamak" diyen Aydın, su jimnastiğinin ilkbahar döneminde de Salı'dan Cuma'ya Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam edeceğini de sözlerine ekledi.


Su jimnastiği kraliçelerinden 55 yaşındaki Hatice Kılınç ise, dizlerinde menüsküsten kollarında kas yırtığına kadar bir dizi sağlık problemi yaşadığını belirterek, "Doktorum suda hareket etmemi tavsiye etti. Ben de burayı keşfettim. Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkanı verdiği için. Bu sayede kolumdaki kas yırtığından, ellerimdeki uyuşukluktan kurtuldum" diye. Kılınç, dizlerindeki rahatlamayla birlikte artık bisiklete de binebildiğini anlattı. Bir diğer kraliçe Dilek Yeryiğit ise Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirirken "Çok güzel, Devamsızlığım yok. Yağmur, soğuk demeden geliyorum" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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