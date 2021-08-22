SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021

SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ
Bikabak Foça Moru Grubu üyelerinin su kabağı işlemeciliği sergisi, 13-18 Ağustos tarihlerinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.
Dilek Demir öğretmenliğinde Foça Halk Eğitim Merkezinin kış dönemi su kabağı işlemeciliği kursuna katılan 7 kursiyerin eserleri, beğeniyle karşılandı.
Sergide su kabağı malzemesiyle üretilmiş avize, çanta, duvar süsleri, rüzgar çanları, takı, anahtarlık, magnet, biblo, kumbara ve benzeri işler sergilendi.
Su kabağı işlemeciliğine ilgi duyanların 'Bikabak foça moru' sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini belirten Dilek Demir, gelecek dönemlerde yeni kursiyer katılımları ve daha gelişmiş eserlerin yer aldığı yeni sergiler açmak istediklerini belirtti.
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