SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika
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SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021

SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021

22.08.2021 00:34

SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜBikabak Foça Moru Grubu üyelerinin su kabağı işlemeciliği sergisi, 13-18 Ağustos tarihlerinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ

Bikabak Foça Moru Grubu üyelerinin su kabağı işlemeciliği sergisi, 13-18 Ağustos tarihlerinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

Dilek Demir öğretmenliğinde Foça Halk Eğitim Merkezinin kış dönemi su kabağı işlemeciliği kursuna katılan 7 kursiyerin eserleri, beğeniyle karşılandı.

Sergide su kabağı malzemesiyle üretilmiş avize, çanta, duvar süsleri, rüzgar çanları, takı, anahtarlık, magnet, biblo, kumbara ve benzeri işler sergilendi.

Su kabağı işlemeciliğine ilgi duyanların 'Bikabak foça moru' sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini belirten Dilek Demir, gelecek dönemlerde yeni kursiyer katılımları ve daha gelişmiş eserlerin yer aldığı yeni sergiler açmak istediklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Dilek Demir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SU KABAĞI ESERLER İLGİ GÖRDÜ - 21 Ağustos 2021 - Son Dakika
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