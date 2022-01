SU KABAĞI İŞLEYEREK, PANİK ATAKTAN KURTULDU - Son Dakika

AKSARAY'da ev kadını 2 çocuk annesi Rukiye Acar, su kabağı kursuna katıldıktan sonra sürekli bir şeylerle meşgul olduğu için psikolojik olarak rahatladığını ve 15 yıldır yaşadığı panik atak rahatsızlığından da kurtulduğunu söyledi.

Aksaray Belediyesi yaklaşık 4 ay önce kadınlara yönelik su kabağı yapma kursu açtı. Rukiye Acar da kursa katıldı. Acar, kursa ilk başladığında su kabağını makineyle işlediği sırada 15 yıldır devam eden panik atağı nedeniyle kabakları tam süsleyemedi. Ancak bir süre sonra ilgisini tamamen su kabaklarını süslemeye veren Acar, psikolojik olarak da rahatladığı için panik ataklarından kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan Acar, şunları söyledi:

"Kurstan öncesi evde çok sıkılıyordum ve benim panik atağım vardı. 4 ay önce kursa katıldıktan sonra çok güzel su kabaklarından ürünler üretmeye başladım. Eve gidip içine lamba takınca, insanı şahane motive ediyor. Bu sanatı yaptıkça insan rahatlıyor ve sakinleştim. O kadar panik ataktım ki her şeye kendimi atıyordum ve çok heyecanlanıyordum. Panik atak hastalığını yaşıyordum. Kurs sayesinde çok şükür moralim yerine geldi ve inanın şu an da her şey benim için mükemmel gidiyor "

'ARTIK HİÇBİR ŞEYİ KAFAMA TAKMIYORUM'

Su kabağı kursu açıldığını arkadaşlarından duyduğunu ve hemen yazıldığını belirten Acar, şunları söyledi:

"İlk geldiğimde su kabaklarını işlediğim makineyi panik atak nedeniyle tutamıyordum ve sanki elimde çok büyük bir iş makinesi tutuyor ve zaptedemiyordum. Şimdi ise elime aldığımda sanki bir kalem gibi tutarak, işleme yapabiliyorum. Bende aşırı panik atak vardı ve psikolojik ilaçlar da kullanıyordum. Şu an da inanın hiçbir şeyim kalmadı ve çok mutlu ve huzurlu bir hayatım oldu. Artık hiçbir şeyi kafama takmıyorum. Sadece burada yaptığım işi beni motive ediyor ve çok şükür sağlığıma kavuştum. İnanın şu anda sakinleştirici ilaç bu kadar etki etmez onun da yan etkileri var. Bu sanatın hiçbir yan etkisi yok. 2 çocuğum benim çok üzerime düşüyor. Oğlumun birisi yurt dışında diğeri de şehir dışında çalışınca ben yalnız kalıp psikolojik olarak iyice çökmüştüm ve şu anda tam tersi oldu."

Kurs eğitmeni Fatih Coşkun da "İlk kursa başladığında çok aşırı bir panik atak olduğunu fark ettim. Onunla bire bir konuştum, çok acele ederek bir şeyleri yapmak ve bitirme arzusu vardı. Kendisine sakin olmasına ve bu işin yavaş yavaş yapılacağını söyledim. Benim sözlerimi tutarak, çok yavaş bir şekilde hareket etmeye başladı. İlk haftada kendisinde ufak çaplı bir değişiklik oldu. İlerleyen haftalarda ise bu değişiklik kat kat artmaya başladı. Rukiye ablamız panik atak hastasıydı ve şimdi kendisinde çok büyük bir değişim oldu. Kendisi de etrafımdakilerin bendeki değişimi gözlediklerini söylediklerini ifade etti. Bizde su kabakları ile bir doktor gibi kendisini rahatlattığımız için çok mutlu olduk." dedi.