Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu - Son Dakika

Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu

28.04.2021 12:04
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu, System.String[]

HATAY'ın Samandağ ilçesinde atölyede su kabağını işleyerek dekoratif lambaya dönüştüren kadınlar, hem sanat icra ediyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde atölyede su kabağını işleyerek dekoratif lambaya dönüştüren kadınlar, hem sanat icra ediyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Koyunoğlu Mahallesi'ndeki Samandağ Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı 'Su Kabağı Tasarımı Kursu' kadınlar için gelir kapısı oldu. Halk Eğitim Merkezi resim öğretmeni Nedim Yalçınkaya'nın 10 yıl önce açtığı kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kurs kapsamında, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde açtığı atölyede bugüne kadar yüzlerce kadına su kabağı tasarımını öğreten Yalçınkaya, kursların ücretsiz verildiğini kaydetti.

KADINLARIN GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜSu kabağı tasarımı atölyesini 10 yıl önce kurduğunu anlatan Yalçınkaya, şunları söyledi: "Bu işe ilk başladığımızda amatörce gönüllü bir girişimdi, daha sonra bu işi geliştirdik. Özellikle kadınların bu işte aktif olmasını, kazanç sağlamasını amaçladık. Bu hedefler doğrultusunda işi geliştirdik ve büyüttük. Su kabaklarını, Asi Nehri boyunca uzanan tüm köylerde rahatlıkla temin edebiliyoruz, oralarda doğal olarak yetişiyor. Şu an bu bir gelir kapısına dönüştü ve köy halkı da bunu yetiştirerek geçimini sağlıyor. Biz de o su kabaklarını alıp burada, desenlerle süslüyoruz, şekiller veriyoruz. Su kabakları ile dekoratif objeler, ışıklı ya da ışıksız tasarımlar yapıyoruz. Yaptığımız tasarımları kadınlar ister evlerinde dekoratif olarak kullanıyor, isterlerse pazarlayarak bir gelir kapısı oluşturuyorlar" dedi.Yalçınkaya, şu an 14 kursiyerin aktif olarak atölyede eğitim gördüğünü ve isteyen herkesin kurstan faydalanabileceğini, tasarlanan ürünlerin 150 TL ile bin TL arasında değiştiğini söyledi.'PANDEMİDE MORAL OLDU'Üç yıldır su kabağı tasarımı yaptığını söyleyen Zeynep Selvi (45), pandemi sürecinde de kendilerine moral olduğunu ve hem maddi hem manevi olarak kendilerine katkı sunduğunu ve bütün kadınlara tavsiye ettiğini belirtti.

Su kabağı tasarımlarını büyük bir keyifle yaptığını söyleyen Işıl Yalçınkaya (40) da, "Benim için hem bir terapi hem de bir gelir kaynağı oluyor. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum, çok güzel, zevkli bir meşgale, severek yapıyorum" diye konuştu.


Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu
Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu

Halk Eğitim Merkezi, Koyunoğlu, Samandağ, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su kabağı, kadınlar için gelir kapısı oldu - Son Dakika


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