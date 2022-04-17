Su kabağı kadınların elleriyle sanata dönüştürülüyor - Son Dakika
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Su kabağı kadınların elleriyle sanata dönüştürülüyor

17.04.2022 13:35
Su kabağı kadınların elleriyle sanata dönüştürülüyor

Siirt'te kadınlar, elleriyle şekil verdikleri su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Siirt'te kadınlar, elleriyle şekil verdikleri su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, su kabaklarından gece lambası, abajur, avize, vazo gibi çeşitli dekoratif objeler yapıyor.

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, el sanatları kurslarına katılan kadınların mesleğin inceliğini öğrendiğini söyledi.

Su kabaklarının farklı şekilde değerlendirilerek dekoratif sanata dönüştürüldüğünü belirten Temiz, ADEM'de okuma yazma ve dikiş nakış kurslarından sonra en fazla rağbetin su kabağı işlemeciliği kursunun gördüğünü aktardı.

Kursiyerlerin ADEM'de sanat öğrendiğini dile getiren Temiz, "Kadınlar zamanlarını televizyon başında geçirmektense ADEM'e gelip hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Buradaki eğitmenlerimizin hepsi tecrübeli. Kurs sonunda tüm kursiyerlere kendi iş yerlerini kurmalarını sağlamak için MEB onaylı sertifika veriliyor. Dekoratif hale getirilen su kabaklarının internet üzerinden satılarak kadınlara ek gelir elde etmeyi de amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Nurcan Gül de 20'ye yakın kursiyerin su kabağı işlemeciliği kursuyla mesleki beceri kazandığını ifade ederek "Eskiden su kabakları kepçe ve su tası yerine kullanılıyordu. Şu an avize, çıngırak ve sepetlik olarak yapılıyor. Kadınlar evde oturmak yerine ADEM'e gelip meslek öğreniyor. Kursta her türlü becerileri sunuyoruz. Yoğun bir ilgi var. Şu an maharetli ellerle hazırlanan bu sanat eseri evlerin en güzel köşelerini süslüyor." dedi.

Kursiyerlerden Gülcan Dayanan, meslek sahibi olmak için ADEM'e kayıt yaptırdığını ve kısa sürede el sanatlarında meslek sahibi olduğunu söyledi.

Emine Söyler, keyifli geçen kursta farklı meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Siirt, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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