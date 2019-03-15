Son Dakika Haberleri: Su Kabağı Süsleme Sanatçısı, Atölyesinde İntihar Etti

Su Kabağı Süsleme Sanatçısı, Atölyesinde İntihar Etti

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö. (56), atölyesinde kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Su Kabağı Süsleme Sanatçısı, Atölyesinde İntihar Etti, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö. (56), atölyesinde kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Bodrum'da su kabağı süslemeleriyle hediyelik eşya yapan ilk kişi olarak bilinen ve yaptığı süslemeleri dünyanın çeşitli yerlerine gönderen evli, 2 çocuk babası Hüseyin Ö.'den haber alamayan yakınları bu sabah merak edip, Peksimet Mahallesi'ndeki atölyesine gitti. Kendilerindeki yedek anahtarla içeri giren yakınları, aynı zamanda masa tenisi antrenörlüğü de yapan Hüseyin Ö.'yü tavandaki kancaya iple asılı olarak bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi Hüseyin Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hüseyin Ö.'nün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Hüseyin Ö.'nün eşinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve burada çocuklarıyla yaşadığı bildirildi.

Hüseyin Ö.'nün intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

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