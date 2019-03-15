Su Kabağı Süsleme Sanatçısı, Atölyesinde İntihar Etti
1 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö. (56), atölyesinde kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö. (56), atölyesinde kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Bodrum'da su kabağı süslemeleriyle hediyelik eşya yapan ilk kişi olarak bilinen ve yaptığı süslemeleri dünyanın çeşitli yerlerine gönderen evli, 2 çocuk babası Hüseyin Ö.'den haber alamayan yakınları bu sabah merak edip, Peksimet Mahallesi'ndeki atölyesine gitti. Kendilerindeki yedek anahtarla içeri giren yakınları, aynı zamanda masa tenisi antrenörlüğü de yapan Hüseyin Ö.'yü tavandaki kancaya iple asılı olarak bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi Hüseyin Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hüseyin Ö.'nün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Hüseyin Ö.'nün eşinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve burada çocuklarıyla yaşadığı bildirildi.
Hüseyin Ö.'nün intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.
- Muğla
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Başladı
Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu
Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm