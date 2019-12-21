Su kabağından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Su kabağından uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kargo ile gönderilen su kabağının içerisinden 20 gram esrar çıktı.

Su kabağından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kargo ile gönderilen su kabağının içerisinden 20 gram esrar çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru 3 şüpheliden kargoyu gönderen E.K. tutuklandı.


Bilecik'te oturan E.K., bir yakının kaldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine içerisine 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlediği su kabağı gönderdi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar sonucu kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla kargo şirketinde arama yapan polis ekipleri Tavşanlı Cezaevine gidecek olan karton kutuyu açtıklarında su kabağı buldu. Kabak içerisinde yapılan aramada ise 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlendiği tespit edildi.


Olayla ilgili Bilecik'ten kargoyu gönderen E.K., kargo paketinde ismi yazan M.E. ile telefon numarası yazan infaz koruma memuru İ.G. gözaltına aldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kargoda adı yazılı M.E. ifadesinin ardından, infaz koruma memuru İ.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kargo paketini gönderen E.K. ise tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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