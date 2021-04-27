Su Kabakları sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Su Kabakları sanat eserine dönüşüyor

27.04.2021 16:27
Su Kabakları sanat eserine dönüşüyor, System.String[]

Geçmişte ninelerimizin ve dedelerimizin su taşımak için kullandığı su kabakları bu günlerde KO-MEK te usta ellerle sanat eserine dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) alternatif el sanatları ürünleri kursları açmaya devam ediyor. El sanatları alanında farklı branşlarda kurslar açarak birbirinden güzel ürünler ortaya koyan KO-MEK şimdi de su kabağı işlemeciliği kursu açtı.Derince KO-MEK kurs merkezinde açılan kursa vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

SABIR VE EMEK

Geçmişte ninelerimizin ve dedelerimizin su taşımada kullandığı su kabakları bu günlerde usta ellerde sanat eserine dönüşüyor. Kursa katılan vatandaşlar, küçük matkaplarla kabaklara şekil verirken, ortaya göz alıcı eserler çıkıyor. Boyanan ve verniklenen su kabakları birbirinden güzel avize ve gece lambalarına dönüşüyor.

KİMİ HEDİYE EDİYOR KİMİ SATIYOR

Su kabağı işlemeciliği kursunun açılmasından memnun olduklarını belirten kursiyer Nuran Bacakoğlu; "Su kabağı işlemeciliği sabır ve beceri gerektiren bir kurs, daha önceden görmüştüm. Derince KO-MEK'te böyle bir branşın açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Burada işlediğimiz su kabaklarını boyayarak çok güzel desenler veriyoruz. Daha sonra da yaptığımız ürünleri Komeksepeti.com adresinde satışa çıkararak gelir sağlamış oluyoruz" dedi.

AZMİ ENGELİNİ YENDİ

Su kabağı işlemeciliği kursuna katılan Özlem Çukur ve down sendromlu kızı Yasemin ile birlikte inanılmazı başararak birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Su kabağına yeniden hayat veren down sendromlu Yasemin aynı zamanda masa tenisi Türkiye birinciliği, uzun atlama ve koşu yarışmalarında dereceleri bulunuyor. Su kabağı işlemeciliği kursunu çok sevdiğini belirten Yasemin, "Burada hem vaktimi olumlu harcıyorum hem de bir şeyler öğreniyorum. Annemle birlikte kurslara katılmak beni çok mutlu ediyor". diyerek mutluluğunu dile getirdi.

HER BİRİ EŞSİZ BİR ESER OLUYOR

El emeği, göz nuru ve becerinin birleştiği kurslarda kursiyerler sabırla ve içlerindeki sanatçı ruhları ile ortaya güzel eserler çıkarıyorlar. Kursiyerlerin kimi evine süs eşyası yaparken kimisi de satıp gelir elde ediyor ya da eşine dostuna kendi yaptığı ürünlerini hediye olarak gönderiyor. Su kabaklarını nokta nokta işleyen kursiyerler, adeta kendinden bir parçayı yıllarca evinin bir köşesini süsleyecek olan bu essiz eserlere dönüştürüyorlar.

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR

Uzun uğraşlar sonunda adeta sanat eserine dönüşen su kabakları şu aşamalardan geçerek evleri süslüyor. Su kabaklarında desen veren kursiyerler daha sonra desen aralıklarını teker teker sabırla delerek işe koyuluyor. Delinen su kabakları inceltilerek kesilme işlemine koyuluyor. Çatlatma ve yakma işlemlerinin ardından boyama işlemine koyulan kursiyerler boyanan su kabaklarını vernikleyerek aydınlatma yapıyor. Aydınlanan su kabakları adeta masalsı bir geçmişten izler taşıyarak evleri süslemeye başlıyor.

Su Kabakları sanat eserine dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Su Kabakları sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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