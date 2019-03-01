Su Kabaklarından Süs Eşyası Yapıyorlar

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde "Su Kabağı İşlemeciliği" kursuna katılan kadınlar, kabakları süs eşyalarına dönüştürüyor.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kursta kadınlar, su kabaklarından gece lambası, abajur, vazo gibi süs eşyası yapıyor.
Hem oyma hem süsleme sanatını öğrenen kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor.
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin, yaptıkları eşyaları satarak kazanç da sağlayabildiğini vurgulayarak, kursu başarıyla bitirenlere sertifika verileceğini kaydetti.
Usta öğretici Elif İnce
de 2 ay önce açılan kursa 15 kadınının katıldığını belirterek, "Kursumuzda su kabaklarını değerlendiriyoruz. Bizlere teslim edilen su kabaklarını belirli aşamalardan geçiriyoruz. Yüzey kısımlarına matkaplarla süsleme yapıyoruz çeşitli dekoratif süsleme yaparak rengarenk boyayıp sanat eserine dönüştürüyoruz." dedi.
Kursiyerlerden Gülseven Soylu da bir yandan el işi öğrenirken diğer yandan da iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, ortaya güzel objeler çıkardıklarını dile getirdi.