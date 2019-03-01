Son Dakika Haberleri: Su Kabaklarından Süs Eşyası Yapıyorlar

Su Kabaklarından Süs Eşyası Yapıyorlar

58 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Su Kabağı İşlemeciliği" kursuna katılan kadınlar, kabakları süs eşyalarına dönüştürüyor.

Su Kabaklarından Süs Eşyası Yapıyorlar, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Su Kabağı İşlemeciliği" kursuna katılan kadınlar, kabakları süs eşyalarına dönüştürüyor.


Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kursta kadınlar, su kabaklarından gece lambası, abajur, vazo gibi süs eşyası yapıyor.


Hem oyma hem süsleme sanatını öğrenen kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor.


Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin, yaptıkları eşyaları satarak kazanç da sağlayabildiğini vurgulayarak, kursu başarıyla bitirenlere sertifika verileceğini kaydetti.


Usta öğretici Elif İnce de 2 ay önce açılan kursa 15 kadınının katıldığını belirterek, "Kursumuzda su kabaklarını değerlendiriyoruz. Bizlere teslim edilen su kabaklarını belirli aşamalardan geçiriyoruz. Yüzey kısımlarına matkaplarla süsleme yapıyoruz çeşitli dekoratif süsleme yaparak rengarenk boyayıp sanat eserine dönüştürüyoruz." dedi.


Kursiyerlerden Gülseven Soylu da bir yandan el işi öğrenirken diğer yandan da iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, ortaya güzel objeler çıkardıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı Rubin Kazan'dan, Parasını İsteyen Gökdeniz Karadeniz'e Ağır Sözler: Çirkin ve Onursuzca

Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Mesleği Bıraktığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Kabaklarından Süs Eşyası Yapıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]