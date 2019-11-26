Son Dakika Haberleri: Su kaçıran gölet yenilendi
Son Dakika Ekonomi Su kaçıran gölet yenilendi - Son Dakika Ekonomi

Su kaçıran gölet yenilendi

6 saat önce

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Su kaçıran gölet yenilendi, System.String[]

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesindeki hayvan içme suyu göletinin bakım ve onarımını yaparak, seddinde oluşan hasarı gidererek, su kaçağını önledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletinde onarım çalışması yaparak, mevcut su kaçağı sorununu giderdi. Geçen yıl gerçekleşen yağışlar sonrası hasar gören göletin seddinde onarım çalışması yapan ekipler, gölete kil nakli ve serimi ile sıkıştırma çalışması yaparak göletin onarımını tamamladı.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yağışlara bağlı aşırı su gelmesi yanında bazen de dışarıdan müdahale edilen gölet gövde akslarında hasar oluşmaktadır. Kazı tipi göletler olan hayvan içme suyu göletlerinin seddi trafik sıkıştırma dediğimiz dozerin üzerinde yürümesi şeklinde sıkıştırılmaktadır. Bazen vatandaşlarımız tarafından gölet dolu savağına müdahale edilerek savak doldurulmaktadır. Böylece daha fazla su tutması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu durumda oluşan fazla su yükü gövdenin dayanma sınırlarını aştığında gölet seddinde yarılmaya, açılmaya ve su kaçırmasına neden olmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan mahallelerde gerek yeni yapımlar gerekse mevcut göletlerde temizlik ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahallelerimizde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan üreticilerimizin veya muhtarlarımızın göletlerde hasara neden olabilecek bu tarz müdahalelerde bulunmamalarını veya yapanlara izin vermemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Temizlik, büyütme, onarım veya ihtiyaç halinde yeni HİS göleti yapım taleplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmelerini bekliyoruz. Yapılan tüm talepler değerlendirilmekte ve etüt edilmektedir. İş programı ve mevsim koşulları ve ihtiyaç değerlendirmesine bağlı olarak tüm talepleri karşılama gayreti içindeyiz" diyerek üreticilere ürünlerinin bol kazançlarının bereketli olması dileklerini iletti. - MANİSA

Yunusemre, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kaçıran gölet yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]